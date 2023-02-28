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Соломония Фомина

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

30.07.1832

Дата смерти

12.01.1875

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1832

Отец: Фома (Дмитриев)

Мать: Анна Устинова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.11.1852

Муж: Сергеев Гавриил Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.03.1854

Сын: Сергеев Яков Гаврилов

Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев

Рождение ребёнка
1864

Сын: Прохор Гаврилов

Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Тимофей Гаврилов

Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Никита Гаврилов

Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев

Бакшеево, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1872

Дочь: Бояшова Ефимия Гаврилова

Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
12.01.1875
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1876

Дочь: Марфа Гаврилова

Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Терентий Гаврилов

Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1883

Дочь: Параскева Гаврилова

Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Моисеенкова Варвара Гаврилова

Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев

Бакшеево, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Ермолай Гаврилов

Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев

Бакшеево, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
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