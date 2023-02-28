Соломония Фомина
Место рождения
Дата рождения30.07.1832
Дата смерти12.01.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1832
Отец: Фома (Дмитриев)
Мать: Анна Устинова
Бракосочетание
09.11.1852
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.03.1854
Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев
Рождение ребёнка
1864
Сын: Прохор Гаврилов
Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев
Рождение ребёнка
1869
Сын: Тимофей Гаврилов
Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев
Рождение ребёнка
1870
Сын: Никита Гаврилов
Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев
Рождение ребёнка
09.09.1872
Дочь: Бояшова Ефимия Гаврилова
Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев
Смерть
12.01.1875
Рождение ребёнка
02.07.1876
Дочь: Марфа Гаврилова
Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев
Рождение ребёнка
1879
Сын: Терентий Гаврилов
Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев
Рождение ребёнка
09.10.1883
Дочь: Параскева Гаврилова
Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Моисеенкова Варвара Гаврилова
Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Ермолай Гаврилов
Отец ребёнка: Сергеев Гавриил Сергеев