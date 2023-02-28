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Никита Гаврилов

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Место рождения

Бакшеево, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Сергеев Гавриил Сергеев

Мать: Соломония Фомина

Бакшеево, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.02.1888

Жена: Домника Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Пелагея Никитина

Мать ребёнка: Домника Васильева

Рождение ребёнка
02.10.1892

Дочь: Харитина Никитина

Мать ребёнка: Домника Васильева

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1899

Сын: Александр Никитин

Мать ребёнка: Домника Васильева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1902

Дочь: Мария Никитина

Мать ребёнка: Домника Васильева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1903

Сын: Пётр Никитин

Мать ребёнка: Домника Васильева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1914

Сын: Илья Никитин

Мать ребёнка: Наталия Михайлова

Бакшеево, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Михайлова

Смерть
Неизвестно
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