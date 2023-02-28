Никита Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Сергеев Гавриил Сергеев
Мать: Соломония Фомина
Бракосочетание
14.02.1888
Жена: Домника Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Пелагея Никитина
Мать ребёнка: Домника Васильева
Рождение ребёнка
02.10.1892
Дочь: Харитина Никитина
Мать ребёнка: Домника Васильева
Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1899
Сын: Александр Никитин
Мать ребёнка: Домника Васильева
Рождение ребёнка
22.01.1902
Дочь: Мария Никитина
Мать ребёнка: Домника Васильева
Рождение ребёнка
23.08.1903
Сын: Пётр Никитин
Мать ребёнка: Домника Васильева
Рождение ребёнка
20.07.1914
Сын: Илья Никитин
Мать ребёнка: Наталия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Михайлова
Смерть
Неизвестно