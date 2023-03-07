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Домника Васильева

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Место рождения

Глинковщина, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Глинковщина, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.02.1888

Муж: Никита Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Рождение ребёнка
02.10.1892

Дочь: Харитина Никитина

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1899

Сын: Александр Никитин

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1902

Дочь: Мария Никитина

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1903

Сын: Пётр Никитин

Отец ребёнка: Никита Гаврилов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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