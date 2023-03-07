Домника Васильева
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1888
Муж: Никита Гаврилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Никита Гаврилов
Рождение ребёнка
02.10.1892
Дочь: Харитина Никитина
Отец ребёнка: Никита Гаврилов
Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1899
Сын: Александр Никитин
Отец ребёнка: Никита Гаврилов
Рождение ребёнка
22.01.1902
Дочь: Мария Никитина
Отец ребёнка: Никита Гаврилов
Рождение ребёнка
23.08.1903
Сын: Пётр Никитин
Отец ребёнка: Никита Гаврилов
Смерть
Неизвестно