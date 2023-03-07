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Прохор Гаврилов

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Сергеев Гавриил Сергеев

Мать: Соломония Фомина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.02.1884

Жена: Екатерина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1886

Сын: Макарий Прохоров

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1888

Сын: Павел Прохоров

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1891

Сын: Семён Прохоров

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1893

Дочь: Мария Прохорова

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1895

Дочь: Параскева Прохорова

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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