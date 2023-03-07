Прохор Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Сергеев Гавриил Сергеев
Мать: Соломония Фомина
Бракосочетание
03.02.1884
Жена: Екатерина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1886
Сын: Макарий Прохоров
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
29.10.1888
Сын: Павел Прохоров
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
01.02.1891
Сын: Семён Прохоров
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
Рождение ребёнка
26.07.1893
Дочь: Мария Прохорова
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
Рождение ребёнка
27.10.1895
Дочь: Параскева Прохорова
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
Смерть
Неизвестно