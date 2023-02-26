Евдокия Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1891

Сын: Семён Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Гаврилов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1893

Дочь: Мария Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Гаврилов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1895

Дочь: Параскева Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Гаврилов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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