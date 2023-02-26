Евдокия Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1891
Сын: Семён Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Гаврилов
Рождение ребёнка
26.07.1893
Дочь: Мария Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Гаврилов
Рождение ребёнка
27.10.1895
Дочь: Параскева Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Гаврилов
Смерть
Неизвестно