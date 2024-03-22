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Екатерина Иванова

Место рождения

Кобызи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: ?

Мать: ?

Кобызи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.02.1884

Муж: Прохор Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1886

Сын: Макарий Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Гаврилов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1888

Сын: Павел Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Гаврилов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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