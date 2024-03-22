Екатерина Иванова
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.02.1884
Муж: Прохор Гаврилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1886
Сын: Макарий Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Гаврилов
Рождение ребёнка
29.10.1888
Сын: Павел Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Гаврилов
Смерть
Неизвестно