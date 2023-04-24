Моисеенкова Варвара Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Сергеев Гавриил Сергеев
Мать: Соломония Фомина
Бракосочетание
22.10.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1913
Сын: Моисеенков Филипп Стефанов
Отец ребёнка: Моисеенков Стефан Георгиевич
Рождение ребёнка
30.09.1914
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Моисеенков Стефан Георгиевич
Смерть
Неизвестно