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Моисеенкова Варвара Гаврилова

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Место рождения

Бакшеево, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Сергеев Гавриил Сергеев

Мать: Соломония Фомина

Бакшеево, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.10.1912

Муж: Моисеенков Стефан Георгиевич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1913

Сын: Моисеенков Филипп Стефанов

Отец ребёнка: Моисеенков Стефан Георгиевич

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1914

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Моисеенков Стефан Георгиевич

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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