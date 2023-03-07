Моисеенков Стефан Георгиевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1893
Бракосочетание
22.10.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1913
Сын: Моисеенков Филипп Стефанов
Мать ребёнка: Моисеенкова Варвара Гаврилова
Рождение ребёнка
30.09.1914
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Моисеенкова Варвара Гаврилова
Военная служба
1915
рядовой 114-й пехотный Новоторжский полк
Смерть
Неизвестно