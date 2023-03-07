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Моисеенков Стефан Георгиевич

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Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.11.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1893

Отец: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев

Мать: Моисеенкова Дария Савельева

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1912

Жена: Моисеенкова Варвара Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1913

Сын: Моисеенков Филипп Стефанов

Мать ребёнка: Моисеенкова Варвара Гаврилова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1914

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Моисеенкова Варвара Гаврилова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1915
рядовой 114-й пехотный Новоторжский полк
Смерть
Неизвестно
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