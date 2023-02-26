Моисеенкова Дария Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенкова Дария Савельева

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Место рождения

д.Акатово Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Акатово Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1888

Сын: Моисеенков Михаил ст

Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев

Бракосочетание
21.01.1890

Муж: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1890

Дочь: Анастасия ст

Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1892

Дочь: Наталия Георгиева

Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1893

Сын: Моисеенков Стефан Георгиевич

Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1896

Дочь: Ефросиния Егорова

Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1898

Дочь: Матрона Егорова

Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1900

Сын: Моисеенков Михаил Георгиев

Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1904

Сын: Моисеенков Алексей Егоров

Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1907

Дочь: Анастасия Георгиева

Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1907

Сын: Моисеенков Андрей Егоров

Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1910

Дочь: Анастасия Егорова

Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.10.1913

Сын: Моисеенко Филипп Егоров

Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1913

Сын: Моисеенко Константин Егорович

Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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