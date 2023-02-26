Моисеенкова Дария Савельева
Место рожденияд.Акатово Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Моисеенков Михаил ст
Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев
Дочь: Анастасия ст
Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев
Дочь: Наталия Георгиева
Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев
Сын: Моисеенков Стефан Георгиевич
Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев
Дочь: Ефросиния Егорова
Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев
Дочь: Матрона Егорова
Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев
Сын: Моисеенков Михаил Георгиев
Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев
Сын: Моисеенков Алексей Егоров
Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев
Дочь: Анастасия Георгиева
Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев
Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев
Дочь: Анастасия Егорова
Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев
Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев
Сын: Моисеенко Константин Егорович
Отец ребёнка: Моисеенков Егор (Георгий) Корнеев