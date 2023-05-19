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Бояшова Ефимия Гаврилова

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

09.09.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1872

Отец: Сергеев Гавриил Сергеев

Мать: Соломония Фомина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1893

Муж: Бояшов Илья Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1896

Сын: Бояшов Василий Ильин

Отец ребёнка: Бояшов Илья Фёдоров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1897

Дочь: Варвара Ильина

Отец ребёнка: Бояшов Илья Фёдоров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1898

Сын: Бояшов Косьма Ильин

Отец ребёнка: Бояшов Илья Фёдоров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1898

Сын: Бояшов Стефан Ильин

Отец ребёнка: Бояшов Илья Фёдоров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1900

Сын: Бояшов Николай Ильич

Отец ребёнка: Бояшов Илья Фёдоров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Наталия Ильина

Отец ребёнка: Бояшов Илья Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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