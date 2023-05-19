Бояшова Ефимия Гаврилова
Место рождения
Дата рождения09.09.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1872
Отец: Сергеев Гавриил Сергеев
Мать: Соломония Фомина
Бракосочетание
27.01.1893
Муж: Бояшов Илья Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1896
Сын: Бояшов Василий Ильин
Отец ребёнка: Бояшов Илья Фёдоров
Рождение ребёнка
03.12.1897
Дочь: Варвара Ильина
Отец ребёнка: Бояшов Илья Фёдоров
Рождение ребёнка
31.10.1898
Сын: Бояшов Косьма Ильин
Отец ребёнка: Бояшов Илья Фёдоров
Рождение ребёнка
31.10.1898
Сын: Бояшов Стефан Ильин
Отец ребёнка: Бояшов Илья Фёдоров
Рождение ребёнка
22.12.1900
Сын: Бояшов Николай Ильич
Отец ребёнка: Бояшов Илья Фёдоров
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Наталия Ильина
Отец ребёнка: Бояшов Илья Фёдоров
Смерть
Неизвестно