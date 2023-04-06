Бояшов Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБояшов Николай Ильич

Бояшов Николай Ильич

avatar

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

22.12.1900

Дата смерти

14.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1900

Отец: Бояшов Илья Фёдоров

Мать: Бояшова Ефимия Гаврилова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1925

Сын: Бояшов Федор Николаевич

Мать ребёнка: Бояшова Анастасия Тихонова

д.Пузеки Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная служба
1943
красноармеец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бояшова Анастасия Тихонова

Смерть
14.10.1943
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Лиозненский р-н, д. Клевцы, восточнее, 500 м, на высотке
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close