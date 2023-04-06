Бояшов Николай Ильич
Место рождения
Дата рождения22.12.1900
Дата смерти14.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1900
Отец: Бояшов Илья Фёдоров
Мать: Бояшова Ефимия Гаврилова
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Бояшова Анастасия Тихонова
д.Пузеки Демидовского р-на Смоленской обл.
Военная служба
1943
красноармеец
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1943
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Лиозненский р-н, д. Клевцы, восточнее, 500 м, на высотке