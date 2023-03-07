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Бояшов Илья Фёдоров

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1875

Отец: Бояшов Фёдор Сергеев

Мать: Бояшова Марина (Мария) Леонова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1893

Жена: Бояшова Ефимия Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1896

Сын: Бояшов Василий Ильин

Мать ребёнка: Бояшова Ефимия Гаврилова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1897

Дочь: Варвара Ильина

Мать ребёнка: Бояшова Ефимия Гаврилова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1898

Сын: Бояшов Косьма Ильин

Мать ребёнка: Бояшова Ефимия Гаврилова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1898

Сын: Бояшов Стефан Ильин

Мать ребёнка: Бояшова Ефимия Гаврилова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1900

Сын: Бояшов Николай Ильич

Мать ребёнка: Бояшова Ефимия Гаврилова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Наталия Ильина

Мать ребёнка: Бояшова Ефимия Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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