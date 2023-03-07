Бояшов Илья Фёдоров
Место рождения
Дата рождения17.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1875
Бракосочетание
27.01.1893
Жена: Бояшова Ефимия Гаврилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1896
Сын: Бояшов Василий Ильин
Мать ребёнка: Бояшова Ефимия Гаврилова
Рождение ребёнка
03.12.1897
Дочь: Варвара Ильина
Мать ребёнка: Бояшова Ефимия Гаврилова
Рождение ребёнка
31.10.1898
Сын: Бояшов Косьма Ильин
Мать ребёнка: Бояшова Ефимия Гаврилова
Рождение ребёнка
31.10.1898
Сын: Бояшов Стефан Ильин
Мать ребёнка: Бояшова Ефимия Гаврилова
Рождение ребёнка
22.12.1900
Сын: Бояшов Николай Ильич
Мать ребёнка: Бояшова Ефимия Гаврилова
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Наталия Ильина
Мать ребёнка: Бояшова Ефимия Гаврилова
Смерть
Неизвестно