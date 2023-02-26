Бояшова Марина (Мария) Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.1871
Дочь: Екатерина Фёдорова
Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев
Рождение ребёнка
25.10.1873
Дочь: Параскева Фёдорова
Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев
Рождение ребёнка
17.07.1875
Сын: Бояшов Илья Фёдоров
Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев
Рождение ребёнка
22.02.1878
Сын: Бояшов Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев
Рождение ребёнка
22.12.1879
Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев
Рождение ребёнка
10.07.1882
Дочь: Ольга Фёдорова
Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев
Рождение ребёнка
08.06.1884
Дочь: Акилина Фёдорова
Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев
Рождение ребёнка
24.10.1886
Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев
Рождение ребёнка
До 1886
Дочь: Пелагея Фёдорова
Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев
Рождение ребёнка
05.12.1888
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев
Рождение ребёнка
09.08.1892
Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев
Смерть
Неизвестно