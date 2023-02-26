Бояшова Марина (Мария) Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояшова Марина (Мария) Леонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1871

Дочь: Екатерина Фёдорова

Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1873

Дочь: Параскева Фёдорова

Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1875

Сын: Бояшов Илья Фёдоров

Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1878

Сын: Бояшов Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1879

Сын: Бояшов Ефимий Фёдоров

Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1882

Дочь: Ольга Фёдорова

Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1884

Дочь: Акилина Фёдорова

Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1886

Сын: Бояшов Дмитрий Фёдоров

Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1886

Дочь: Пелагея Фёдорова

Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1888

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1892

Сын: Бояшов Матвей Фёдоров

Отец ребёнка: Бояшов Фёдор Сергеев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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