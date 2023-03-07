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Бояшов Ефимий Фёдоров

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

22.12.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1879

Отец: Бояшов Фёдор Сергеев

Мать: Бояшова Марина (Мария) Леонова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.11.1897

Жена: Бояшова Евдокия Федосиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1899

Сын: Бояшов Иоанн Ефимов

Мать ребёнка: Бояшова Евдокия Федосиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1900

Дочь: Ольга Ефимова

Мать ребёнка: Бояшова Евдокия Федосиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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