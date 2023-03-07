Бояшов Ефимий Фёдоров
Место рождения
Дата рождения22.12.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1879
Бракосочетание
09.11.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1899
Сын: Бояшов Иоанн Ефимов
Мать ребёнка: Бояшова Евдокия Федосиева
Рождение ребёнка
06.07.1900
Дочь: Ольга Ефимова
Мать ребёнка: Бояшова Евдокия Федосиева
Смерть
Неизвестно