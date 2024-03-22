Бояшова Евдокия Федосиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояшова Евдокия Федосиева

Место рождения

Шелуганово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: ?

Мать: ?

Шелуганово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1897

Муж: Бояшов Ефимий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1899

Сын: Бояшов Иоанн Ефимов

Отец ребёнка: Бояшов Ефимий Фёдоров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1900

Дочь: Ольга Ефимова

Отец ребёнка: Бояшов Ефимий Фёдоров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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