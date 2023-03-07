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Фома (Дмитриев)

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

06.07.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1802

Отец: Дорофей Карпов

Мать: Наталия Сергеева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.11.1819

Жена: Евдокия Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.10.1824

Сын: Яков Фомин

Мать ребёнка: Евдокия Евдокимова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марфа Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Евдокимова

Рождение ребёнка
26.10.1830

Сын: Дмитрий Фомин

Мать ребёнка: Евдокия Евдокимова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1832

Дочь: Соломония Фомина

Мать ребёнка: Анна Устинова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Васса Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Евдокимова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Шедкина Стефанида Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Евдокимова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1864

Дочь: Дария Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Евдокимова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Устинова

Смерть
Неизвестно
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