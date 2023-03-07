Фома (Дмитриев)
Место рождения
Дата рождения06.07.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1802
Отец: Дорофей Карпов
Мать: Наталия Сергеева
Бракосочетание
02.11.1819
Жена: Евдокия Евдокимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.10.1824
Сын: Яков Фомин
Мать ребёнка: Евдокия Евдокимова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марфа Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Евдокимова
Рождение ребёнка
26.10.1830
Сын: Дмитрий Фомин
Мать ребёнка: Евдокия Евдокимова
Рождение ребёнка
30.07.1832
Дочь: Соломония Фомина
Мать ребёнка: Анна Устинова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Васса Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Евдокимова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Шедкина Стефанида Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Евдокимова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1864
Дочь: Дария Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Устинова
Смерть
Неизвестно