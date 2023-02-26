Наталия Сергеева
Место рожденияд.Шелуганово Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1779
Дата смерти23.04.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.10.1795
Муж: Дорофей Карпов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.09.1796
Сын: Трофим Дорофеев
Отец ребёнка: Дорофей Карпов
Рождение ребёнка
1800
Сын: Евфимий Дорофеев
Отец ребёнка: Дорофей Карпов
Рождение ребёнка
18.04.1801
Сын: Иван Дорофеев
Отец ребёнка: Дорофей Карпов
Рождение ребёнка
06.07.1802
Сын: Фома (Дмитриев)
Отец ребёнка: Дорофей Карпов
Рождение ребёнка
08.12.1808
Дочь: Анна Дорофеева
Отец ребёнка: Дорофей Карпов
Смерть
23.04.1836
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище