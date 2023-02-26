Наталия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Сергеева

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Место рождения

д.Шелуганово Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1779

Дата смерти

23.04.1836

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: ?

Мать: ?

д.Шелуганово Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1795

Муж: Дорофей Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.09.1796

Сын: Трофим Дорофеев

Отец ребёнка: Дорофей Карпов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1800

Сын: Евфимий Дорофеев

Отец ребёнка: Дорофей Карпов

Рождение ребёнка
18.04.1801

Сын: Иван Дорофеев

Отец ребёнка: Дорофей Карпов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1802

Сын: Фома (Дмитриев)

Отец ребёнка: Дорофей Карпов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1808

Дочь: Анна Дорофеева

Отец ребёнка: Дорофей Карпов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
23.04.1836
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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