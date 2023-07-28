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Дорофей Карпов

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1778

Дата смерти

28.08.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: ?

Мать: ?

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.10.1795

Жена: Наталия Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.09.1796

Сын: Трофим Дорофеев

Мать ребёнка: Наталия Сергеева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1800

Сын: Евфимий Дорофеев

Мать ребёнка: Наталия Сергеева

Рождение ребёнка
18.04.1801

Сын: Иван Дорофеев

Мать ребёнка: Наталия Сергеева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1802

Сын: Фома (Дмитриев)

Мать ребёнка: Наталия Сергеева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1808

Дочь: Анна Дорофеева

Мать ребёнка: Наталия Сергеева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.10.1836

Жена: Васса Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
28.08.1848
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд