Дорофей Карпов
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти28.08.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.10.1795
Жена: Наталия Сергеева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.09.1796
Сын: Трофим Дорофеев
Мать ребёнка: Наталия Сергеева
Рождение ребёнка
1800
Сын: Евфимий Дорофеев
Мать ребёнка: Наталия Сергеева
Рождение ребёнка
18.04.1801
Сын: Иван Дорофеев
Мать ребёнка: Наталия Сергеева
Рождение ребёнка
06.07.1802
Сын: Фома (Дмитриев)
Мать ребёнка: Наталия Сергеева
Рождение ребёнка
08.12.1808
Дочь: Анна Дорофеева
Мать ребёнка: Наталия Сергеева
Бракосочетание
04.10.1836
Жена: Васса Борисова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
28.08.1848