Васса Фомина
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Фома (Дмитриев)
Мать: Евдокия Евдокимова
Бракосочетание
17.05.1871
Муж: Ульян Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1874
Сын: Иван Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Алексеев
Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно