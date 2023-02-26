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Васса Фомина

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Фома (Дмитриев)

Мать: Евдокия Евдокимова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.05.1871

Муж: Ульян Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1874

Сын: Иван Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Алексеев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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