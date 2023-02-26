Евдокия Евдокимова
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1806
Дата смерти28.07.1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.11.1819
Муж: Фома (Дмитриев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.10.1824
Сын: Яков Фомин
Отец ребёнка: Фома (Дмитриев)
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марфа Фомина
Отец ребёнка: Фома (Дмитриев)
Рождение ребёнка
26.10.1830
Сын: Дмитрий Фомин
Отец ребёнка: Фома (Дмитриев)
Смерть
28.07.1831
Причина смерти: холера
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Васса Фомина
Отец ребёнка: Фома (Дмитриев)
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Шедкина Стефанида Фомина
Отец ребёнка: Фома (Дмитриев)
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1864
Дочь: Дария Фомина
Отец ребёнка: Фома (Дмитриев)