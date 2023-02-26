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Евдокия Евдокимова

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1806

Дата смерти

28.07.1831

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: ?

Мать: ?

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1819

Муж: Фома (Дмитриев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.10.1824

Сын: Яков Фомин

Отец ребёнка: Фома (Дмитриев)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марфа Фомина

Отец ребёнка: Фома (Дмитриев)

Рождение ребёнка
26.10.1830

Сын: Дмитрий Фомин

Отец ребёнка: Фома (Дмитриев)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
28.07.1831
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: холера
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Васса Фомина

Отец ребёнка: Фома (Дмитриев)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Шедкина Стефанида Фомина

Отец ребёнка: Фома (Дмитриев)

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1864

Дочь: Дария Фомина

Отец ребёнка: Фома (Дмитриев)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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