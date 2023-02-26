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Шедкина Стефанида Фомина

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Место рождения

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1856

Дата смерти

25.05.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Фома (Дмитриев)

Мать: Евдокия Евдокимова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Федот Филимонов

Отец ребёнка: Шедкин Филимон Васильев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1875

Муж: Шедкин Филимон Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.03.1876

Сын: Шедкин Гавриил Филимонов

Отец ребёнка: Шедкин Филимон Васильев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1878

Сын: Шедкин Константин Филимонов

Отец ребёнка: Шедкин Филимон Васильев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1879

Дочь: Агрипина Филимонова

Отец ребёнка: Шедкин Филимон Васильев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1882

Сын: Шедкин Василий Филимонов

Отец ребёнка: Шедкин Филимон Васильев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1883

Сын: Шедкин Иван Филимонов

Отец ребёнка: Шедкин Филимон Васильев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Захарий Филимонов

Отец ребёнка: Шедкин Филимон Васильев

Рождение ребёнка
30.05.1887

Дочь: Фёкла Филимонова

Отец ребёнка: Шедкин Филимон Васильев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1893

Дочь: Ксения Филимонова

Отец ребёнка: Шедкин Филимон Васильев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1896

Сын: Шедкин Тимофей Филимонов

Отец ребёнка: Шедкин Филимон Васильев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
25.05.1902
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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