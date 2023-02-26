Шедкина Стефанида Фомина
Место рожденияд.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1856
Дата смерти25.05.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Фома (Дмитриев)
Мать: Евдокия Евдокимова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Сын: Федот Филимонов
Отец ребёнка: Шедкин Филимон Васильев
Бракосочетание
19.01.1875
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.03.1876
Отец ребёнка: Шедкин Филимон Васильев
Рождение ребёнка
03.06.1878
Сын: Шедкин Константин Филимонов
Отец ребёнка: Шедкин Филимон Васильев
Рождение ребёнка
15.06.1879
Дочь: Агрипина Филимонова
Отец ребёнка: Шедкин Филимон Васильев
Рождение ребёнка
27.02.1882
Отец ребёнка: Шедкин Филимон Васильев
Рождение ребёнка
17.06.1883
Отец ребёнка: Шедкин Филимон Васильев
Рождение ребёнка
1886
Сын: Захарий Филимонов
Отец ребёнка: Шедкин Филимон Васильев
Рождение ребёнка
30.05.1887
Дочь: Фёкла Филимонова
Отец ребёнка: Шедкин Филимон Васильев
Рождение ребёнка
21.01.1893
Дочь: Ксения Филимонова
Отец ребёнка: Шедкин Филимон Васильев
Рождение ребёнка
23.02.1896
Отец ребёнка: Шедкин Филимон Васильев
Смерть
25.05.1902