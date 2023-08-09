Шедкин Гавриил Филимонов
Место рождения
Дата рождения24.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1876
Отец: Шедкин Филимон Васильев
Мать: Шедкина Стефанида Фомина
Бракосочетание
27.01.1895
Жена: Евдокия Демидова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.07.1896
Сын: Илья Гаврилов
Мать ребёнка: Евдокия Демидова
Рождение ребёнка
25.08.1897
Сын: Тит Гаврилов
Мать ребёнка: Евдокия Демидова
Рождение ребёнка
1898
Сын: Филиппков-Филиппов Сидор Гаврилович
Мать ребёнка: Евдокия Демидова
Рождение ребёнка
06.09.1899
Дочь: Елизавета Гаврилова
Мать ребёнка: Евдокия Демидова
Смерть
Неизвестно