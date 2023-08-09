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Шедкин Гавриил Филимонов

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1876

Отец: Шедкин Филимон Васильев

Мать: Шедкина Стефанида Фомина

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1895

Жена: Евдокия Демидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.07.1896

Сын: Илья Гаврилов

Мать ребёнка: Евдокия Демидова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1897

Сын: Тит Гаврилов

Мать ребёнка: Евдокия Демидова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Филиппков-Филиппов Сидор Гаврилович

Мать ребёнка: Евдокия Демидова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1899

Дочь: Елизавета Гаврилова

Мать ребёнка: Евдокия Демидова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно