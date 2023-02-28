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Евдокия Демидова

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Место рождения

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: ?

Мать: ?

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1895

Муж: Шедкин Гавриил Филимонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.07.1896

Сын: Илья Гаврилов

Отец ребёнка: Шедкин Гавриил Филимонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1897

Сын: Тит Гаврилов

Отец ребёнка: Шедкин Гавриил Филимонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Филиппков-Филиппов Сидор Гаврилович

Отец ребёнка: Шедкин Гавриил Филимонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1899

Дочь: Елизавета Гаврилова

Отец ребёнка: Шедкин Гавриил Филимонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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