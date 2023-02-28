Евдокия Демидова
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.07.1896
Сын: Илья Гаврилов
Отец ребёнка: Шедкин Гавриил Филимонов
Рождение ребёнка
25.08.1897
Сын: Тит Гаврилов
Отец ребёнка: Шедкин Гавриил Филимонов
Рождение ребёнка
1898
Сын: Филиппков-Филиппов Сидор Гаврилович
Отец ребёнка: Шедкин Гавриил Филимонов
Рождение ребёнка
06.09.1899
Дочь: Елизавета Гаврилова
Отец ребёнка: Шедкин Гавриил Филимонов
Смерть
Неизвестно