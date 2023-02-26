Марфа Петрова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.06.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Капитанов Пётр Иванов
Мать: Гликерия Иванова
Муж: Аполлоний Миронов
Сын: Леонтий Аполлонов
Отец ребёнка: Аполлоний Миронов
Сын: Георгий Аполлонов
Отец ребёнка: Аполлоний Миронов
Сын: Антоний Аполлонов
Отец ребёнка: Аполлоний Миронов
Дочь: Дария Аполлонова
Отец ребёнка: Аполлоний Миронов
Сын: Никанор Аполлонов
Отец ребёнка: Аполлоний Миронов
Сын: Архип Аполлониев
Отец ребёнка: Аполлоний Миронов
Дочь: Евдокия Аполлонова
Отец ребёнка: Аполлоний Миронов
Дочь: Устиния Аполлонова
Отец ребёнка: Аполлоний Миронов
Дочь: Ульяния Аполлонова
Отец ребёнка: Аполлоний Миронов
Дочь: Наталия Аполлонова
Отец ребёнка: Аполлоний Миронов
Сын: Иоанн Аполлонов
Отец ребёнка: Аполлоний Миронов
Сын: Никифор Аполлонов
Отец ребёнка: Аполлоний Миронов
Сын: Григорий Аполлонов
Отец ребёнка: Аполлоний Миронов