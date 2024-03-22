Аполлоний Миронов
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти24.01.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Мирон Ерофеев
Мать: Ефросиния Тарасова
Бракосочетание
14.05.1872
Жена: Марфа Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1873
Сын: Леонтий Аполлонов
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
01.02.1875
Сын: Георгий Аполлонов
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
08.07.1877
Сын: Антоний Аполлонов
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
03.03.1879
Дочь: Дария Аполлонова
Мать ребёнка: Марфа Петрова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1881
Сын: Никанор Аполлонов
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
17.02.1884
Сын: Архип Аполлониев
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
01.08.1885
Дочь: Евдокия Аполлонова
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
30.09.1887
Дочь: Устиния Аполлонова
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ульяния Аполлонова
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
24.08.1890
Дочь: Наталия Аполлонова
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
11.09.1892
Сын: Иоанн Аполлонов
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
11.03.1896
Сын: Никифор Аполлонов
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
До 1897
Сын: Григорий Аполлонов
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Смерть
24.01.1904