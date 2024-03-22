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Аполлоний Миронов

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1852

Дата смерти

24.01.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Мирон Ерофеев

Мать: Ефросиния Тарасова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.05.1872

Жена: Марфа Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1873

Сын: Леонтий Аполлонов

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1875

Сын: Георгий Аполлонов

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1877

Сын: Антоний Аполлонов

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1879

Дочь: Дария Аполлонова

Мать ребёнка: Марфа Петрова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1881

Сын: Никанор Аполлонов

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1884

Сын: Архип Аполлониев

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1885

Дочь: Евдокия Аполлонова

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1887

Дочь: Устиния Аполлонова

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ульяния Аполлонова

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1890

Дочь: Наталия Аполлонова

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1892

Сын: Иоанн Аполлонов

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1896

Сын: Никифор Аполлонов

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Григорий Аполлонов

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
24.01.1904
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
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