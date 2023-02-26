Наталия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталия Иванова

Наталия Иванова

avatar

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1879

Отец: Иван мл

Мать: Федорв Иванова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1900

Муж: Михаил Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1904

Сын: Константин Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1907

Сын: Афанасий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1910

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1912

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close