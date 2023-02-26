Наталия Иванова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1879
Отец: Иван мл
Мать: Федорв Иванова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1900
Муж: Михаил Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1904
Сын: Константин Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
15.01.1907
Сын: Афанасий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
19.01.1910
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
18.11.1912
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Смерть
Неизвестно