Михаил Григорьев
Место рождения
Дата рождения10.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
1879
рядовой служащий Поречской внутренней стражи
Рождение
10.01.1881
Отец: Григорий Филиппов
Мать: Мария Алексеева
Бракосочетание
24.01.1900
Жена: Наталия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1904
Сын: Константин Михайлов
Мать ребёнка: Наталия Иванова
Рождение ребёнка
15.01.1907
Сын: Афанасий Михайлов
Мать ребёнка: Наталия Иванова
Рождение ребёнка
19.01.1910
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Наталия Иванова
Рождение ребёнка
18.11.1912
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Наталия Иванова
Смерть
Неизвестно