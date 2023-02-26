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Михаил Григорьев

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

10.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
1879
рядовой служащий Поречской внутренней стражи
Рождение
10.01.1881

Отец: Григорий Филиппов

Мать: Мария Алексеева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1900

Жена: Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1904

Сын: Константин Михайлов

Мать ребёнка: Наталия Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1907

Сын: Афанасий Михайлов

Мать ребёнка: Наталия Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1910

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Наталия Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1912

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Наталия Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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