Березовский Фёдор Павлов
Место рождения
Дата рождения06.02.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1861
Мать: Матрона Семёнова
Бракосочетание
15.01.1884
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1890
Сын: Березовский Андрей Фёдоров
Мать ребёнка: Березовская Анна Косьмина
Рождение ребёнка
1890
Сын: Стефан Фёдоров
Мать ребёнка: Березовская Анна Косьмина
Рождение ребёнка
04.11.1894
Сын: Березовский Лукьян Фёдорович
Мать ребёнка: Березовская Анна Косьмина
Смерть
Неизвестно