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Березовский Фёдор Павлов

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.02.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1861

Отец: не указан

Мать: Матрона Семёнова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.01.1884

Жена: Березовская Анна Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1890

Сын: Березовский Андрей Фёдоров

Мать ребёнка: Березовская Анна Косьмина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Стефан Фёдоров

Мать ребёнка: Березовская Анна Косьмина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1894

Сын: Березовский Лукьян Фёдорович

Мать ребёнка: Березовская Анна Косьмина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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