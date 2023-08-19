Березовский Лукьян Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезовский Лукьян Фёдорович

Березовский Лукьян Фёдорович

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.11.1894

Дата смерти

28.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1894

Отец: Березовский Фёдор Павлов

Мать: Березовская Анна Косьмина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1916
стрелок 6-й Сибирский стрелковый полк
Рождение ребёнка
1923

Сын: Березовский Василий Лукьянович

Мать ребёнка: Березовская Мария Васильева

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Слобода
Рождение ребёнка
1930

Сын: Березовский Виктор Лукьянович

Мать ребёнка: Березовская Мария Васильева

Рождение ребёнка
27.02.1932

Сын: Березовский Владимир Лукьянович

Мать ребёнка: Березовская Мария Васильева

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Слобода
Место жительства
1943
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березовская Мария Васильева

Смерть
28.12.1984
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.