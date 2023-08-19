Березовский Лукьян Фёдорович
Место рождения
Дата рождения04.11.1894
Дата смерти28.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1894
Военная служба
1916
стрелок 6-й Сибирский стрелковый полк
Рождение ребёнка
1923
Сын: Березовский Василий Лукьянович
Мать ребёнка: Березовская Мария Васильева
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Слобода
Рождение ребёнка
1930
Сын: Березовский Виктор Лукьянович
Мать ребёнка: Березовская Мария Васильева
Рождение ребёнка
27.02.1932
Сын: Березовский Владимир Лукьянович
Мать ребёнка: Березовская Мария Васильева
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Слобода
Место жительства
1943
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1984
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.