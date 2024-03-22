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Ирина Семёнова

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Семён Иосифов

Мать: Матрона Семёнова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.01.1884

Муж: Алексей (Филимонов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1885

Сын: Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей (Филимонов)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1887

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей (Филимонов)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.12.1890

Сын: Павел Алексеев

Отец ребёнка: Алексей (Филимонов)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1893

Сын: Филипп Алексеев

Отец ребёнка: Алексей (Филимонов)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1896

Сын: Филимоненко Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей (Филимонов)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1900

Сын: Климент Алексеев

Отец ребёнка: Алексей (Филимонов)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1901

Дочь: Варвара Алексеева

Отец ребёнка: Алексей (Филимонов)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.03.1906

Сын: Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей (Филимонов)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Алексей (Филимонов)

Рождение ребёнка
20.07.1910

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей (Филимонов)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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