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Алексей (Филимонов)

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Филипп (Борисов)

Мать: Мария Стефанова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
15.01.1884

Жена: Ирина Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1885

Сын: Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1887

Дочь: Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.12.1890

Сын: Павел Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1893

Сын: Филипп Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1896

Сын: Филимоненко Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1900

Сын: Климент Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1901

Дочь: Варвара Алексеева

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.03.1906

Сын: Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

Рождение ребёнка
20.07.1910

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Ирина Семёнова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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