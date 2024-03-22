Алексей (Филимонов)
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Филипп (Борисов)
Мать: Мария Стефанова
Бракосочетание
15.01.1884
Жена: Ирина Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1885
Сын: Андрей Алексеев
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
14.11.1887
Дочь: Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
13.12.1890
Сын: Павел Алексеев
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
02.07.1893
Сын: Филипп Алексеев
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
12.07.1896
Сын: Филимоненко Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
21.01.1900
Сын: Климент Алексеев
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
25.11.1901
Дочь: Варвара Алексеева
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
14.03.1906
Сын: Алексей Алексеев
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
20.07.1910
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Ирина Семёнова
Смерть
Неизвестно