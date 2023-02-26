Чучелов Филимон Миронов
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1826
Дата смерти21.07.1895
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Чучелов Мирон Фролов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1848
Жена: Агрипина Кононова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1853
Дочь: Феодосия Филимонова
Мать ребёнка: Агрипина Кононова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1855
Мать ребёнка: Агрипина Кононова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1857
Дочь: Чучелова Евдокия Филимонова
Мать ребёнка: Агрипина Кононова
Рождение ребёнка
07.03.1859
Сын: Чучелов Никифор Филимонов
Мать ребёнка: Агрипина Кононова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1861
Дочь: Феврония Филимонова
Мать ребёнка: Агрипина Кононова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.07.1895