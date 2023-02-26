Чучелова Матрона (Федосова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чучелова Матрона (Федосова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Филютина Александра (Маркова)

Отец ребёнка: Чучелов Мирон Фролов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1820

Дочь: Афанасия (Фиона) Миронова

Отец ребёнка: Чучелов Мирон Фролов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1823

Дочь: Марфа Миронова

Отец ребёнка: Чучелов Мирон Фролов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Чучелов Филимон Миронов

Отец ребёнка: Чучелов Мирон Фролов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1830

Сын: Чучелов Пётр Миронов

Отец ребёнка: Чучелов Мирон Фролов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1834

Сын: Чучелов Демид Миронов

Отец ребёнка: Чучелов Мирон Фролов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1838

Дочь: Ефимия (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чучелов Мирон Фролов

Смерть
Неизвестно
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