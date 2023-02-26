Чучелова Матрона (Федосова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Филютина Александра (Маркова)
Отец ребёнка: Чучелов Мирон Фролов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1820
Дочь: Афанасия (Фиона) Миронова
Отец ребёнка: Чучелов Мирон Фролов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1823
Дочь: Марфа Миронова
Отец ребёнка: Чучелов Мирон Фролов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Чучелов Мирон Фролов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1830
Сын: Чучелов Пётр Миронов
Отец ребёнка: Чучелов Мирон Фролов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Чучелов Мирон Фролов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1838
Дочь: Ефимия (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чучелов Мирон Фролов
Смерть
Неизвестно