Агрипина Кононова
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смерти24.02.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Конон Иванов
Мать: Параскева (Лукьянова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1853
Дочь: Феодосия Филимонова
Отец ребёнка: Чучелов Филимон Миронов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1855
Отец ребёнка: Чучелов Филимон Миронов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1857
Дочь: Чучелова Евдокия Филимонова
Отец ребёнка: Чучелов Филимон Миронов
Рождение ребёнка
07.03.1859
Сын: Чучелов Никифор Филимонов
Отец ребёнка: Чучелов Филимон Миронов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1861
Дочь: Феврония Филимонова
Отец ребёнка: Чучелов Филимон Миронов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.02.1906