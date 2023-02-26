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Агрипина Кононова

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

24.02.1906

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Конон Иванов

Мать: Параскева (Лукьянова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1848

Муж: Чучелов Филимон Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1853

Дочь: Феодосия Филимонова

Отец ребёнка: Чучелов Филимон Миронов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1855

Сын: Чучелов Пётр Филимонов

Отец ребёнка: Чучелов Филимон Миронов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1857

Дочь: Чучелова Евдокия Филимонова

Отец ребёнка: Чучелов Филимон Миронов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1859

Сын: Чучелов Никифор Филимонов

Отец ребёнка: Чучелов Филимон Миронов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1861

Дочь: Феврония Филимонова

Отец ребёнка: Чучелов Филимон Миронов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.02.1906
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
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