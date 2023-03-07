Конон Иванов
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти09.09.1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.1820
Жена: Наталия Игнатова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
23.01.1821
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1821
Дочь: Стефанида Кононова
Мать ребёнка: Татьяна (Наталия) Игнатова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1823
Дочь: Екатерина Кононова
Мать ребёнка: Наталия Игнатова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1824
Жена: Параскева (Лукьянова)
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1825
Дочь: Анна Кононова
Мать ребёнка: Параскева (Лукьянова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агрипина Кононова
Мать ребёнка: Параскева (Лукьянова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1830
Рождение ребёнка
09.05.1832
Дочь: Гликерия Кононова
Мать ребёнка: Параскева (Лукьянова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1832
Сын: Исидор Кононов
Мать ребёнка: Параскева (Лукьянова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1833
Сын: Логгин Кононов
Мать ребёнка: Параскева (Лукьянова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1837
Дочь: Матрона Кононова
Мать ребёнка: Параскева (Лукьянова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1839
Сын: Захарий Кононов
Мать ребёнка: Параскева (Лукьянова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.09.1840
Рождение ребёнка
06.05.1842
Сын: Иоанн Кононов
Мать ребёнка: Параскева (Лукьянова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.