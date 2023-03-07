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Конон Иванов

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

09.09.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.07.1820

Жена: Наталия Игнатова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
23.01.1821

Жена: Татьяна (Наталия) Игнатова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1821

Дочь: Стефанида Кононова

Мать ребёнка: Татьяна (Наталия) Игнатова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1823

Дочь: Екатерина Кононова

Мать ребёнка: Наталия Игнатова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1824

Жена: Параскева (Лукьянова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1825

Дочь: Анна Кононова

Мать ребёнка: Параскева (Лукьянова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агрипина Кононова

Мать ребёнка: Параскева (Лукьянова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1830
Рождение ребёнка
09.05.1832

Дочь: Гликерия Кононова

Мать ребёнка: Параскева (Лукьянова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1832

Сын: Исидор Кононов

Мать ребёнка: Параскева (Лукьянова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1833

Сын: Логгин Кононов

Мать ребёнка: Параскева (Лукьянова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1837

Дочь: Матрона Кононова

Мать ребёнка: Параскева (Лукьянова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1839

Сын: Захарий Кононов

Мать ребёнка: Параскева (Лукьянова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.09.1840
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1842

Сын: Иоанн Кононов

Мать ребёнка: Параскева (Лукьянова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
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