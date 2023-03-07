Параскева (Лукьянова)
Место рождения
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: Лука Ермолаев
Мать: Дария (Степанова)
Бракосочетание
17.01.1824
Муж: Конон Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1825
Дочь: Анна Кононова
Отец ребёнка: Конон Иванов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агрипина Кононова
Отец ребёнка: Конон Иванов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1832
Дочь: Гликерия Кононова
Отец ребёнка: Конон Иванов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1832
Сын: Исидор Кононов
Отец ребёнка: Конон Иванов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1833
Сын: Логгин Кононов
Отец ребёнка: Конон Иванов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1837
Дочь: Матрона Кононова
Отец ребёнка: Конон Иванов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1839
Сын: Захарий Кононов
Отец ребёнка: Конон Иванов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1842
Сын: Иоанн Кононов
Отец ребёнка: Конон Иванов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно