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Параскева (Лукьянова)

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: Лука Ермолаев

Мать: Дария (Степанова)

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.01.1824

Муж: Конон Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1825

Дочь: Анна Кононова

Отец ребёнка: Конон Иванов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агрипина Кононова

Отец ребёнка: Конон Иванов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1832

Дочь: Гликерия Кононова

Отец ребёнка: Конон Иванов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1832

Сын: Исидор Кононов

Отец ребёнка: Конон Иванов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1833

Сын: Логгин Кононов

Отец ребёнка: Конон Иванов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1837

Дочь: Матрона Кононова

Отец ребёнка: Конон Иванов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1839

Сын: Захарий Кононов

Отец ребёнка: Конон Иванов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1842

Сын: Иоанн Кононов

Отец ребёнка: Конон Иванов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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