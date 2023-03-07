Татьяна (Наталия) Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна (Наталия) Игнатова

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

До 1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1821

Муж: Конон Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1821

Дочь: Стефанида Кононова

Отец ребёнка: Конон Иванов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1824
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