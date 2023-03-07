Татьяна (Наталия) Игнатова
Место рождения
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиДо 1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1821
Муж: Конон Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1821
Дочь: Стефанида Кононова
Отец ребёнка: Конон Иванов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1824