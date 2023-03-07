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Андрей Алексеев

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

18.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1885

Отец: Алексей (Филимонов)

Мать: Ирина Семёнова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
19.01.1907

Жена: Пелагея Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1908

Сын: Фёдор Андреев

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1910

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1915

Дочь: Евгения Андреева

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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