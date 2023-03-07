Андрей Алексеев
Место рождения
Дата рождения18.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1885
Отец: Алексей (Филимонов)
Мать: Ирина Семёнова
Бракосочетание
19.01.1907
Жена: Пелагея Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1908
Сын: Фёдор Андреев
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
14.10.1910
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
23.12.1915
Дочь: Евгения Андреева
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Смерть
Неизвестно