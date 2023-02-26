Пелагея Семёнова
Место рожденияд.Осиповка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.01.1907
Муж: Андрей Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1908
Сын: Фёдор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
14.10.1910
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
23.12.1915
Дочь: Евгения Андреева
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
Смерть
Неизвестно