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Пелагея Семёнова

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Место рождения

д.Осиповка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: ?

Мать: ?

д.Осиповка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.01.1907

Муж: Андрей Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1908

Сын: Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1910

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1915

Дочь: Евгения Андреева

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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