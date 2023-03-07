Матрона Семёнова
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти10.10.1881
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.07.1849
Муж: Семён (Иванов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1849
Сын: Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Семён (Иванов)
Рождение ребёнка
23.02.1852
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Семён (Иванов)
Рождение ребёнка
20.08.1855
Сын: Луппа Семёнов
Отец ребёнка: Семён (Иванов)
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ирина Семёнова
Отец ребёнка: Семён (Иванов)
Рождение ребёнка
02.12.1859
Дочь: Варвара Семёнова
Отец ребёнка: Семён (Иванов)
Рождение ребёнка
1863
Сын: Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Семён (Иванов)
Рождение ребёнка
08.08.1864
Сын: Матвей Семёнов
Отец ребёнка: Семён (Иванов)
Рождение ребёнка
1873
Сын: Никифор Семёногв
Отец ребёнка: Семён (Иванов)
Смерть
10.10.1881