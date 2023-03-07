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Матрона Семёнова

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Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1833

Дата смерти

10.10.1881

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Семён

Мать: не указана

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.07.1849

Муж: Семён (Иванов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1849

Сын: Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Семён (Иванов)

Рождение ребёнка
23.02.1852

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Семён (Иванов)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1855

Сын: Луппа Семёнов

Отец ребёнка: Семён (Иванов)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ирина Семёнова

Отец ребёнка: Семён (Иванов)

Рождение ребёнка
02.12.1859

Дочь: Варвара Семёнова

Отец ребёнка: Семён (Иванов)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Семён (Иванов)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1864

Сын: Матвей Семёнов

Отец ребёнка: Семён (Иванов)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Никифор Семёногв

Отец ребёнка: Семён (Иванов)

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
10.10.1881
Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
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