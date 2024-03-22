Пётр Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр Семёнов

Пётр Семёнов

Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Семён (Иванов)

Мать: Матрона Семёнова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.01.1888

Жена: Агафия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1892

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Агафия Иванова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1893

Сын: Михаил Петров

Мать ребёнка: Агафия Иванова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1893
рядовой
Рождение ребёнка
18.06.1894

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Агафия Иванова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1897

Дочь: Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Агафия Иванова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close