Пётр Семёнов
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Семён (Иванов)
Мать: Матрона Семёнова
Бракосочетание
17.01.1888
Жена: Агафия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1892
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Агафия Иванова
Рождение ребёнка
20.05.1893
Сын: Михаил Петров
Мать ребёнка: Агафия Иванова
Военная служба
1893
рядовой
Рождение ребёнка
18.06.1894
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Агафия Иванова
Рождение ребёнка
06.03.1897
Дочь: Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Агафия Иванова
Смерть
Неизвестно