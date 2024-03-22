Агафия Иванова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Иван Стефанов
Мать: Устина Федосова
Бракосочетание
17.01.1888
Муж: Пётр Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1892
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
20.05.1893
Сын: Михаил Петров
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
18.06.1894
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
06.03.1897
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
Смерть
Неизвестно