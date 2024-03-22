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Агафия Иванова

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Иван Стефанов

Мать: Устина Федосова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.01.1888

Муж: Пётр Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1892

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1893

Сын: Михаил Петров

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1894

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1897

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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