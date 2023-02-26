Устина Федосова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устина Федосова

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.09.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1848

Отец: Капитанов Фадей (Федос Федосов)

Мать: Параскева Андреева

Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Даниил Иванов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Агафия Иванова

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.02.1872

Муж: Иван Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1873

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1874

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1877

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1879

Сын: Панасекин Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1881

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Денис Иванов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1883

Сын: Борис Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1884

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1886

Сын: Порфирий Иванов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1888

Сын: Георгий Иванов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1892

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1893

Сын: Марк Иванов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1896

Сын: Герасим Иванов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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