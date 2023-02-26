Устина Федосова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.09.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1848
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Даниил Иванов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Агафия Иванова
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Бракосочетание
13.02.1872
Муж: Иван Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1873
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
22.09.1874
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
05.11.1877
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
03.05.1879
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
13.06.1881
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Денис Иванов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
23.07.1883
Сын: Борис Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
07.07.1884
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
12.02.1886
Сын: Порфирий Иванов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
22.04.1888
Сын: Георгий Иванов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
18.03.1892
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
19.04.1893
Сын: Марк Иванов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
01.03.1896
Сын: Герасим Иванов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Смерть
Неизвестно