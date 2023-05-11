Панасекин Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения03.05.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1879
Отец: Иван Стефанов
Мать: Устина Федосова
Военная служба
1917
4-й гренадерский Несвижский полк рядовой
Рождение ребёнка
1920
Сын: Панасекин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: ?
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Козлы
Рождение ребёнка
1922
Сын: Панасекин Андрей Иванович
Мать ребёнка: ?
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Козлы
Смерть
Неизвестно