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Панасекин Иван Иванов

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

03.05.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1879

Отец: Иван Стефанов

Мать: Устина Федосова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1917
4-й гренадерский Несвижский полк рядовой
Рождение ребёнка
1920

Сын: Панасекин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: ?

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Козлы
Рождение ребёнка
1922

Сын: Панасекин Андрей Иванович

Мать ребёнка: ?

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Козлы
Смерть
Неизвестно
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