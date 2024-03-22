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Даниил Иванов

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: Иван Стефанов

Мать: Устина Федосова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Михаил Данилов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мария Данилова

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Георгий Данилов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
18.12.1888

Сын: Пётр Данилов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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