Даниил Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: Иван Стефанов
Мать: Устина Федосова
Рождение ребёнка
1880
Сын: Михаил Данилов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Мария Данилова
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Георгий Данилов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
18.12.1888
Сын: Пётр Данилов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Смерть
Неизвестно