Михаил Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

29.04.1883

Пол

Мужской

Отец

До 1867 г.р.

Мать

До 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Даниил Иванов

Мать: Феодосия Иванова

Смерть
29.04.1883
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