Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Михаил Данилов
Михаил Данилов
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1880
Дата смерти
29.04.1883
Пол
Мужской
Отец
Даниил Иванов
До 1867 г.р.
Мать
Феодосия Иванова
До 1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец:
Даниил Иванов
Мать:
Феодосия Иванова
Смерть
29.04.1883
Козлы
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия