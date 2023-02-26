Феодосия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Сын: Михаил Данилов
Отец ребёнка: Даниил Иванов
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Мария Данилова
Отец ребёнка: Даниил Иванов
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Георгий Данилов
Отец ребёнка: Даниил Иванов
Рождение ребёнка
18.12.1888
Сын: Пётр Данилов
Отец ребёнка: Даниил Иванов
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно