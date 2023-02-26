Феодосия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Михаил Данилов

Отец ребёнка: Даниил Иванов

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мария Данилова

Отец ребёнка: Даниил Иванов

Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Георгий Данилов

Отец ребёнка: Даниил Иванов

Рождение ребёнка
18.12.1888

Сын: Пётр Данилов

Отец ребёнка: Даниил Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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