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Феодосия Нестерова

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Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

04.12.1858

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Нестер

Мать: ?

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.10.1850

Муж: Пётр Лазарев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1852

Дочь: Дария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Лазарев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.12.1858
д.Холмы
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