Феодосия Нестерова
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти04.12.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.10.1850
Муж: Пётр Лазарев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1852
Дочь: Дария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Лазарев
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.12.1858
д.Холмы