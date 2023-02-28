Мария Лазарева
Место рождения
Дата рождения05.04.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1836
Отец: Лазарь Семёнов
Мать: Агафия Трофимова
Бракосочетание
22.10.1856
Муж: Георгий Нестеров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1861
Сын: Антоний Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Нестеров
Рождение ребёнка
14.03.1871
Сын: Захарий Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Нестеров
Рождение ребёнка
19.05.1874
Дочь: Елена Егорова
Отец ребёнка: Георгий Нестеров
Рождение ребёнка
19.05.1874
Сын: Алексей Егоров
Отец ребёнка: Георгий Нестеров
Рождение ребёнка
26.01.1876
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Георгий Нестеров
Смерть
Неизвестно