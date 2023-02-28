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Мария Лазарева

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.04.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1836

Отец: Лазарь Семёнов

Мать: Агафия Трофимова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.10.1856

Муж: Георгий Нестеров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1861

Сын: Антоний Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Нестеров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.03.1871

Сын: Захарий Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Нестеров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1874

Дочь: Елена Егорова

Отец ребёнка: Георгий Нестеров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1874

Сын: Алексей Егоров

Отец ребёнка: Георгий Нестеров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1876

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Георгий Нестеров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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