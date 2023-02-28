Георгий Нестеров
Место рождения
Дата рождения05.04.1833
Дата смерти14.01.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1833
Отец: Нестор Иродионов
Мать: Параскева Матвеева
Бракосочетание
28.10.1853
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1856
Сын: Борис Георгиев
Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Григорьева
Бракосочетание
22.10.1856
Жена: Мария Лазарева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1856
солдат
Рождение ребёнка
12.03.1860
Дочь: Дария Георгиева
Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Григорьева
Рождение ребёнка
29.07.1861
Сын: Антоний Георгиев
Мать ребёнка: Мария Лазарева
Рождение ребёнка
05.09.1864
Дочь: София Георгиева
Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Григорьева
Военная служба
1864
по билету рядовой
Рождение ребёнка
14.03.1871
Сын: Захарий Георгиев
Мать ребёнка: Мария Лазарева
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Параскева Егорова
Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Григорьева
Рождение ребёнка
19.05.1874
Дочь: Елена Егорова
Мать ребёнка: Мария Лазарева
Рождение ребёнка
19.05.1874
Сын: Алексей Егоров
Мать ребёнка: Мария Лазарева
Рождение ребёнка
30.06.1875
Дочь: Марфа Егорова
Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Григорьева
Рождение ребёнка
26.01.1876
Дочь: Анна Егорова
Мать ребёнка: Мария Лазарева
Смерть
14.01.1877
д.Холмы