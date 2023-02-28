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Георгий Нестеров

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.04.1833

Дата смерти

14.01.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1833

Отец: Нестор Иродионов

Мать: Параскева Матвеева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1853

Жена: Федора (Феодосия) Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1856

Сын: Борис Георгиев

Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Григорьева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.10.1856

Жена: Мария Лазарева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1856
солдат
Рождение ребёнка
12.03.1860

Дочь: Дария Георгиева

Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Григорьева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1861

Сын: Антоний Георгиев

Мать ребёнка: Мария Лазарева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1864

Дочь: София Георгиева

Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Григорьева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1864
по билету рядовой
Рождение ребёнка
14.03.1871

Сын: Захарий Георгиев

Мать ребёнка: Мария Лазарева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Параскева Егорова

Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Григорьева

Рождение ребёнка
19.05.1874

Дочь: Елена Егорова

Мать ребёнка: Мария Лазарева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1874

Сын: Алексей Егоров

Мать ребёнка: Мария Лазарева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1875

Дочь: Марфа Егорова

Мать ребёнка: Федора (Феодосия) Григорьева

Рождение ребёнка
26.01.1876

Дочь: Анна Егорова

Мать ребёнка: Мария Лазарева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.01.1877
д.Холмы
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